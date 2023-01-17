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Красников Иван Михайлович

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Место рождения

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1905

Дата смерти

04.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

С 1866 по 1868 г.р.

Жена

1920 г.р.
1912 г.р.

Дети

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Между 1946 и 1946 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Красников Михаил Иванович

Мать: Красникова Маланья Андреевна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипова Варвара Ивановна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между 25.09.1946 и 26.09.1946

Дочь: Угинова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Красникова Анна Александровна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Красников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Красникова Анна Александровна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.05.1959

Жена: Красникова Анна Александровна

Бессоново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красникова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Варвара Ивановна

Смерть
04.05.1965
Погиб на шахте
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