Красников Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти04.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
09.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антипова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Между 25.09.1946 и 26.09.1946
Дочь: Угинова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Красникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
26.04.1959
Сын: Красников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Красникова Анна Александровна
Бракосочетание
18.05.1959
Бессоново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красникова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1965
Погиб на шахте