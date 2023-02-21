Красникова Маланья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1866 по 1868 ст.
Дата смерти06.05.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1866 по 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Красников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Красников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1908 ст.
Дочь: Красникова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Красников Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1963