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Красникова Маланья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1866 по 1868 ст.

Дата смерти

06.05.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
С 1866 по 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Красников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Красников Михаил Иванович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1908 ст.

Дочь: Красникова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Красников Михаил Иванович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красников Михаил Иванович

Смерть
06.05.1963
Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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