Матвеев Гавриил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Гавриил Григорьевич

Матвеев Гавриил Григорьевич

avatar

Место рождения

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Матвеев Григорий Алексеевич

Мать: Матвеева Татьяна Ильинична

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Бракосочетание
После 1940

Жена: Матвеева не известно

Бракосочетание
До 1940

Жена: Матвеева не известно

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close