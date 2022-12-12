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Матвеев Григорий Алексеевич

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Место рождения

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Матвеев Алексей известно

Мать: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Жена: Матвеева Татьяна Ильинична

Российская Империя
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Матвеев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Либо 1913, либо 1917 год
Рождение ребёнка
1919

Сын: Матвеев Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
1921

Сын: Матвеев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1923

Дочь: Бирина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
Около ?.12.1929

Дочь: Климук Апполинария Григорьевна

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Запись сделана 02.02.1938 года в ЗАГС г. Санчурск со слов сестры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
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