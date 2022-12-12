Матвеев Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: Матвеев Алексей известно
Мать: Матвеева не известно
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
Российская Империя
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Матвеев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична
Либо 1913, либо 1917 год
Рождение ребёнка
1919
Сын: Матвеев Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
1921
Сын: Матвеев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
09.02.1923
Дочь: Бирина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
Около ?.12.1929
Дочь: Климук Апполинария Григорьевна
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Запись сделана 02.02.1938 года в ЗАГС г. Санчурск со слов сестры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Ильинична
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР