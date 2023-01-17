Матвеева (Кондакова) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Кондакова) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Аннинский, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.01.1890 ст.

Дата смерти

16.06.1935

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890 ст.

Отец: Кондаков Илья Григорьевич

Мать: Кондакова Варвара Васильевна

Аннинский, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Крещение
06.01.1890 ст.
село Сметанино, Сметанинская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Муж: Матвеев Григорий Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Матвеев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Либо 1913, либо 1917 год
Рождение ребёнка
1919

Сын: Матвеев Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
1921

Сын: Матвеев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1923

Дочь: Бирина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
Около ?.12.1929

Дочь: Климук Апполинария Григорьевна

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Запись сделана 02.02.1938 года в ЗАГС г. Санчурск со слов сестры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
16.06.1935
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
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