Матвеева (Кондакова) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения05.01.1890 ст.
Дата смерти16.06.1935
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890 ст.
Крещение
06.01.1890 ст.
село Сметанино, Сметанинская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
Российская Империя
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Матвеев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич
Либо 1913, либо 1917 год
Рождение ребёнка
1919
Сын: Матвеев Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
1921
Сын: Матвеев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
09.02.1923
Дочь: Бирина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
Около ?.12.1929
Дочь: Климук Апполинария Григорьевна
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Запись сделана 02.02.1938 года в ЗАГС г. Санчурск со слов сестры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Алексеевич
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
16.06.1935
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР