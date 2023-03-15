Митина (Федина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Федина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федин ?

Мать: Федина ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Митин Алексей

Отец ребёнка: Митин Михаил

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зотова Вера

Отец ребёнка: Митин Михаил

Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Захарова Прасковья

Отец ребёнка: Митин Михаил

Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Василий

Отец ребёнка: Митин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Сергей

Отец ребёнка: Митин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Семен

Отец ребёнка: Митин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Михаил

Смерть
1920
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