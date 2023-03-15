Митина (Федина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Митин Алексей
Отец ребёнка: Митин Михаил
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зотова Вера
Отец ребёнка: Митин Михаил
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Захарова Прасковья
Отец ребёнка: Митин Михаил
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Василий
Отец ребёнка: Митин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Сергей
Отец ребёнка: Митин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Семен
Отец ребёнка: Митин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митин Михаил
Смерть
1920