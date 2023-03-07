Захарова (Митина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения18.10.1914
Дата смерти22.05.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1914
Отец: Митин Михаил
Мать: Митина Наталья
Бракосочетание
1935
Муж: Захаров Фёдор
Рождение ребёнка
01.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Фёдор
Рождение ребёнка
14.09.1947
Сын: Захаров Михаил
Отец ребёнка: Захаров Фёдор
Смерть
22.05.1988
Похороны
Неизвестно