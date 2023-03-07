Захарова (Митина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Митина) Прасковья

Захарова (Митина) Прасковья

avatar

Место рождения

Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.10.1914

Дата смерти

22.05.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1914

Отец: Митин Михаил

Мать: Митина Наталья

Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1935

Муж: Захаров Фёдор

Рождение ребёнка
01.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Фёдор

Рождение ребёнка
14.09.1947

Сын: Захаров Михаил

Отец ребёнка: Захаров Фёдор

Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
22.05.1988
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close