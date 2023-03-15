Митин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Митин Алексей
Мать ребёнка: Митина Наталья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зотова Вера
Мать ребёнка: Митина Наталья
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Захарова Прасковья
Мать ребёнка: Митина Наталья
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Митина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Митина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Иван
Мать ребёнка: Митина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Николай
Мать ребёнка: Митина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Василий
Мать ребёнка: Митина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Сергей
Мать ребёнка: Митина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Семен
Мать ребёнка: Митина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митина Наталья
Смерть
Неизвестно