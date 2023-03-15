Митин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митин ?

Мать: Митина ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Митин Алексей

Мать ребёнка: Митина Наталья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зотова Вера

Мать ребёнка: Митина Наталья

Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Захарова Прасковья

Мать ребёнка: Митина Наталья

Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Митина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Митина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Иван

Мать ребёнка: Митина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Николай

Мать ребёнка: Митина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Василий

Мать ребёнка: Митина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Сергей

Мать ребёнка: Митина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Семен

Мать ребёнка: Митина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Наталья

Смерть
Неизвестно
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