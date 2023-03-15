Захаров Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1912

Дата смерти

20.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912

Отец: Захаров Алексей

Мать: Захарова Наталья

Бракосочетание
1935

Жена: Захарова Прасковья

Рождение ребёнка
01.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Прасковья

Рождение ребёнка
14.09.1947

Сын: Захаров Михаил

Мать ребёнка: Захарова Прасковья

Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
20.10.1985
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
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