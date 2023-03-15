Захаров Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1912
Дата смерти20.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912
Отец: Захаров Алексей
Мать: Захарова Наталья
Бракосочетание
1935
Жена: Захарова Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Прасковья
Рождение ребёнка
14.09.1947
Сын: Захаров Михаил
Мать ребёнка: Захарова Прасковья
Смерть
20.10.1985
Похороны
Неизвестно