Захарова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1912

Сын: Захаров Фёдор

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров ?

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров ?

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Смерть
Неизвестно
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