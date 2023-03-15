Захарова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1912
Сын: Захаров Фёдор
Отец ребёнка: Захаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров ?
Отец ребёнка: Захаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров ?
Отец ребёнка: Захаров Алексей
Смерть
Неизвестно