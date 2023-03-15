Зотова (Митина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Митина) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Митин Михаил

Мать: Митина Наталья

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Виктор

Отец ребёнка: Зотов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Михаил

Смерть
Неизвестно
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