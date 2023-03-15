Зотова (Митина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Митин Михаил
Мать: Митина Наталья
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Виктор
Отец ребёнка: Зотов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов Михаил
Смерть
Неизвестно