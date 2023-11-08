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Палий Митрофан Гордеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1888

Отец: Палий Гордей Никифорович

Мать: Палий Акилина Игнатьевна

Бракосочетание
27.10.1906

Жена: Палий (Редька) Параскева Панкратовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Палько) Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна

Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна

Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: (Палько / Палей /) Наталья Митрофановна

Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна

Рождение ребёнка
18.12.1912

Сын: Палько / Палей / Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Палько / Палей / Захар Митрофанович

Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна

Смерть
Неизвестно

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