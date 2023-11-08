Палий Митрофан Гордеевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1888
Отец: Палий Гордей Никифорович
Мать: Палий Акилина Игнатьевна
Бракосочетание
27.10.1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Палько) Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна
Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: (Палько / Палей /) Наталья Митрофановна
Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна
Рождение ребёнка
18.12.1912
Сын: Палько / Палей / Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна
Рождение ребёнка
10.01.1915
Сын: Палько / Палей / Захар Митрофанович
Мать ребёнка: Палий (Редька) Параскева Панкратовна
Смерть
Неизвестно