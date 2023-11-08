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Палий Акилина Игнатьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1-й брак ?

Бракосочетание
20.01.1886

Муж: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
03.06.1888

Сын: Палий Митрофан Гордеевич

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лысенко (Палий) Мария Гордеевна

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
13.06.1894

Сын: Палей Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
07.10.1897

Сын: Палько / Палей / Сергей Гордеевич

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
09.10.1900

Дочь: (Палей) Пелагея Гордеевна

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Смерть
Неизвестно

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