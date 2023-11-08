Палий Акилина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1-й брак ?
Бракосочетание
20.01.1886
Рождение ребёнка
03.06.1888
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лысенко (Палий) Мария Гордеевна
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
13.06.1894
Сын: Палей Иван Гордеевич
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
07.10.1897
Сын: Палько / Палей / Сергей Гордеевич
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
09.10.1900
Дочь: (Палей) Пелагея Гордеевна
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Смерть
Неизвестно