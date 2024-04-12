Палий (Редька) Параскева Панкратовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
27.10.1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Куцевал Зинаида Митрофановна
Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: Наталья Митрофановна
Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич
Рождение ребёнка
18.12.1912
Сын: Палько / Палей / Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич
Рождение ребёнка
10.01.1915
Сын: Палько / Палей / Захар Митрофанович
Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич
Смерть
Неизвестно