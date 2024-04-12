Палий (Редька) Параскева Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий (Редька) Параскева Панкратовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1906

Муж: Палий Митрофан Гордеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Куцевал Зинаида Митрофановна

Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич

Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Наталья Митрофановна

Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич

Рождение ребёнка
18.12.1912

Сын: Палько / Палей / Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Палько / Палей / Захар Митрофанович

Отец ребёнка: Палий Митрофан Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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