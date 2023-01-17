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Куранов Николай Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Дарья Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.01.1847

Жена: Куранова Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак (404) Николай Иванович Куранов - 29 лет Невеста: Анна Алексеевна - 17 лет дочь отставного казака Алексея Ивановича Аристова Поручители: отец же... Показать все
Бракосочетание
09.11.1847 ст.

Жена: Куранова Васса Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов - 27лет - вдовец с 23/06/1847 Невеста: Васса Алексеевна -16лет дочь девица Алексея Денисовича Переведенцева Проручители... Показать все
Бракосочетание
09.11.1847 ст.

Жена: Куранова Васса Алексеевна

онноартилерийской N16 батареи служащий Жених: казак Николай Иванович Куранов -27лет - вдовец с 23/06/1847 мещ. Алексея Даниловича Переведенцева дочь девица Васса Алексеевна -16 брак 9/11/1847 https:/... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1848 ст.

Сын: Куранов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Алексеей Матвеевич Точинов и служащего казака Матвея Никифоровича Маклецова жена Евдокия Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 345 номер 66
Рождение ребёнка
13.07.1849 ст.

Дочь: Куранова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Александр Иванович Куранов и служащего казака Ивана Васильевича Белянина жена Пелагия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1851 ст.

Дочь: Куранова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов Восприемники: Астраханский мещанин Матвей Филиппович Кагаков и Семена Александровича Мещерякова дочь девица Агриппина Се... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1853 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и мещанина Кириана Максимова жена Мавра Васильевна https://rodoslov... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1858 ст.

Дочь: Куранова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Евграфович Пахолков и служащего казака Андриана Гавриловича Баранова жена Елизавета Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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