Куранов Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1817
Отец: Куранов Иван Иванович
Бракосочетание
13.01.1847
Жена: Куранова Анна Алексеевна
Жених: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак (404) Николай Иванович Куранов - 29 лет Невеста: Анна Алексеевна - 17 лет дочь отставного казака Алексея Ивановича Аристова Поручители: отец же... Показать все
Бракосочетание
09.11.1847 ст.
Жених: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов - 27лет - вдовец с 23/06/1847 Невеста: Васса Алексеевна -16лет дочь девица Алексея Денисовича Переведенцева Проручители... Показать все
Бракосочетание
09.11.1847 ст.
онноартилерийской N16 батареи служащий Жених: казак Николай Иванович Куранов -27лет - вдовец с 23/06/1847 мещ. Алексея Даниловича Переведенцева дочь девица Васса Алексеевна -16 брак 9/11/1847 https:/... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1848 ст.
Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна
Восприемники: мещанин Алексеей Матвеевич Точинов и служащего казака Матвея Никифоровича Маклецова жена Евдокия Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 345 номер 66
Рождение ребёнка
13.07.1849 ст.
Дочь: Куранова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Александр Иванович Куранов и служащего казака Ивана Васильевича Белянина жена Пелагия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1851 ст.
Дочь: Куранова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна
Отец: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов Восприемники: Астраханский мещанин Матвей Филиппович Кагаков и Семена Александровича Мещерякова дочь девица Агриппина Се... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1853 ст.
Дочь: Куранова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна
Отец: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и мещанина Кириана Максимова жена Мавра Васильевна https://rodoslov... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1858 ст.
Дочь: Куранова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Куранова Васса Алексеевна
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Евграфович Пахолков и служащего казака Андриана Гавриловича Баранова жена Елизавета Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 ... Показать все
Смерть
Неизвестно