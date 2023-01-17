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Куранова Екатерина Николаевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.11.1853 ст.

Дата смерти

06.08.1855 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1817 г.р.

Мать

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1853 ст.

Отец: Куранов Николай Иванович

Мать: Куранова Васса Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и мещанина Кириана Максимова жена Мавра Васильевна https://rodoslov... Показать все
Смерть
06.08.1855 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от удушья в возрасте 3 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 467 номер 29
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