Куранова Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1853 ст.
Дата смерти06.08.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1853 ст.
Отец: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и мещанина Кириана Максимова жена Мавра Васильевна https://rodoslov... Показать все
Смерть
06.08.1855 ст.
Умерла от удушья в возрасте 3 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 467 номер 29