Куранова (Аристова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смерти20.07.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1847
Жених: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак (404) Николай Иванович Куранов - 29 лет Невеста: Анна Алексеевна - 17 лет дочь отставного казака Алексея Ивановича Аристова Поручители: отец же... Показать все
Смерть
20.07.1847 ст.
Умерла от холеры в возрасте 18 лет. Летом 1847 года была эпидемия холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 305 номер 80