Куранова (Аристова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Аристова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

20.07.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.01.1847

Муж: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: конноартиллерийской N16 батареи служащий казак (404) Николай Иванович Куранов - 29 лет Невеста: Анна Алексеевна - 17 лет дочь отставного казака Алексея Ивановича Аристова Поручители: отец же... Показать все
Смерть
20.07.1847 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от холеры в возрасте 18 лет. Летом 1847 года была эпидемия холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 305 номер 80
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