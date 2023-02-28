Куранова (Мамутова) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова (Мамутова) Дарья Степановна

Куранова (Мамутова) Дарья Степановна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1782 ст.

Дата смерти

08.06.1843 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
02.02.1804

Муж: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Иванович Куранов Невеста: Дарья Степановна дочь девица казака Степана Мамутова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 114 номер 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Куранова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.01.1810 ст.

Сын: Куранов Егор Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Иван Куранов Восприемник: мещанин Иван Александрович Займинцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 243 номер 3
Рождение ребёнка
08.11.1812 ст.

Сын: Куранов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: губернский секретарь Парамон Иванович ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 308 номер 126
Рождение ребёнка
27.04.1815 ст.

Дочь: Белянина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Восприемник: казака Андрея Семеновича Вереина жена Анна Степановна казак Иван Иванович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 409 номер 38
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Куранов Николай Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.08.1823

Дочь: Куранова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Иван Куранов Восприемник: отставного казака Семена Белугина жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 644 номер 90
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Куранов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
08.06.1843 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от ломоты в возрасте 61 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 325 номер 32
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close