Куранова (Мамутова) Дарья Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1782 ст.
Дата смерти08.06.1843 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1804
Жених: казак Иван Иванович Куранов Невеста: Дарья Степановна дочь девица казака Степана Мамутова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 114 номер 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Куранова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1810 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Отец: служащий казак Иван Куранов Восприемник: мещанин Иван Александрович Займинцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 243 номер 3
Рождение ребёнка
08.11.1812 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемник: губернский секретарь Парамон Иванович ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 308 номер 126
Рождение ребёнка
27.04.1815 ст.
Дочь: Белянина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Отец: казак Восприемник: казака Андрея Семеновича Вереина жена Анна Степановна казак Иван Иванович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 409 номер 38
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1823
Дочь: Куранова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Отец: служивый казак Иван Куранов Восприемник: отставного казака Семена Белугина жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 644 номер 90
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Смерть
08.06.1843 ст.
Умерла от ломоты в возрасте 61 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 325 номер 32