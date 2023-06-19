Куранова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.08.1823
Дата смерти02.07.1824 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1823
Отец: Куранов Иван Иванович
Отец: служивый казак Иван Куранов Восприемник: отставного казака Семена Белугина жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 644 номер 90
Смерть
02.07.1824 ст.
Умерла дочь Ивана Ивановича Куранова Анна 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 688 номер 34