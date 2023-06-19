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Куранова Анна Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.08.1823

Дата смерти

02.07.1824 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Вычислено 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1823

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Дарья Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Иван Куранов Восприемник: отставного казака Семена Белугина жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 644 номер 90
Смерть
02.07.1824 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла дочь Ивана Ивановича Куранова Анна 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 688 номер 34