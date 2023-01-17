Белянина (Куранова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.04.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1815 ст.
Отец: Куранов Иван Иванович
Отец: казак Восприемник: казака Андрея Семеновича Вереина жена Анна Степановна казак Иван Иванович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 409 номер 38
Бракосочетание
09.11.1845 ст.
Жених: служащий казак Иван Васильевич Белянин -22 лет Невеста: Пелагея Ивановна -29 лет дочь отставного казака Ивана Ивановича Куранова Поручители: вместо отца жениха служащий казак Стефан Иванович В... Показать все
Смерть
Неизвестно