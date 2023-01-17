Белянина (Куранова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелянина (Куранова) Пелагея Ивановна

Белянина (Куранова) Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.04.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1782 г.р.

Муж

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1815 ст.

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Дарья Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Восприемник: казака Андрея Семеновича Вереина жена Анна Степановна казак Иван Иванович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 409 номер 38
Бракосочетание
09.11.1845 ст.

Муж: Белянин Иван Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Иван Васильевич Белянин -22 лет Невеста: Пелагея Ивановна -29 лет дочь отставного казака Ивана Ивановича Куранова Поручители: вместо отца жениха служащий казак Стефан Иванович В... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close