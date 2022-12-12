Белянин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелянин Иван Васильевич

Белянин Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
09.11.1845 ст.

Жена: Белянина Пелагея Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Иван Васильевич Белянин -22 лет Невеста: Пелагея Ивановна -29 лет дочь отставного казака Ивана Ивановича Куранова Поручители: вместо отца жениха служащий казак Стефан Иванович В... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close