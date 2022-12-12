Белянин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1845 ст.
Жених: служащий казак Иван Васильевич Белянин -22 лет Невеста: Пелагея Ивановна -29 лет дочь отставного казака Ивана Ивановича Куранова Поручители: вместо отца жениха служащий казак Стефан Иванович В... Показать все
Смерть
Неизвестно