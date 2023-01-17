Пиркова (Середина) Татьяна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиркова (Середина) Татьяна Титовна

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Место рождения

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

19.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1913

Отец: не указан

Мать: Середина Софья Матвеевна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.12.1935

Дочь: Панькова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Пирков Иван Михайлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1942

Сын: Пирков Виталий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.07.1953

Дочь: Шведа Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Пирков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.10.1955

Дочь: Голубева Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пирков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Пирков Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирков Иван Михайлович

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