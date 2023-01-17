Пиркова (Середина) Татьяна Титовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1913
Отец: не указан
Мать: Середина Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
08.12.1935
Дочь: Панькова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Пирков Иван Михайлович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1942
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.07.1953
Дочь: Шведа Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Пирков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1955
Дочь: Голубева Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пирков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Пирков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно