Пирков Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирков Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942

Отец: не указан

Мать: Пиркова Татьяна Титовна

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