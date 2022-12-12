Панькова (Пиркова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Пиркова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

08.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1935

Отец: Пирков Иван Михайлович

Мать: Пиркова Татьяна Титовна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1961

Дочь: Бухарова Марина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Тасеево, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.01.1963

Дочь: Кузема Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

Верхнемарково, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паньков Александр Михайлович

Марково, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.07.1972

Дочь: Белозерцева Александра Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бильчир, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньков Александр Михайлович

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