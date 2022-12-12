Панькова (Пиркова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1935
Отец: Пирков Иван Михайлович
Мать: Пиркова Татьяна Титовна
Рождение ребёнка
26.01.1961
Дочь: Бухарова Марина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Тасеево, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.01.1963
Дочь: Кузема Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
Верхнемарково, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паньков Александр Михайлович
Марково, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.07.1972
Дочь: Белозерцева Александра Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бильчир, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно