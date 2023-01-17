Паньков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньков Александр Михайлович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.02.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панькова Любовь Ивановна

Марково, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькова Любовь Ивановна

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