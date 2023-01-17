Паньков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.02.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панькова Любовь Ивановна
Марково, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панькова Любовь Ивановна