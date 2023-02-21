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Пирков Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1905

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1935

Дочь: Панькова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Пиркова Татьяна Титовна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1953

Дочь: Шведа Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Пиркова Татьяна Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Пиркова Татьяна Титовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пиркова Татьяна Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиркова Татьяна Титовна

Смерть
1965
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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