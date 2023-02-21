Пирков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1905
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1935
Дочь: Панькова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Пиркова Татьяна Титовна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1953
Дочь: Шведа Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Пиркова Татьяна Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирков Юрий Иванович
Мать ребёнка: Пиркова Татьяна Титовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пиркова Татьяна Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пиркова Татьяна Титовна
Смерть
1965
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область