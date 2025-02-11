Горматов Герасим Тимофеевич
мужской, родился 1765, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецГорматов Тимофей Степанович1745 г.р.
МатьГорматова Катерина Иванова1743 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Горматов Андрей Герасимов1783 г.р.
Горматов Иван Герасимов1783 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1783
Сын: Горматов Андрей Герасимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1786
Сын: Горматов Василий Герасимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно