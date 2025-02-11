Горматов Герасим Тимофеевич 1765 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Герасим Тимофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1765, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Горматов Тимофей Степанович1745 г.р.
Мать
Горматова Катерина Иванова1743 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Горматов Андрей Герасимов1783 г.р.
Горматов Иван Герасимов1783 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Горматов Тимофей Степанович

Мать: Горматова Катерина Иванова

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1783

Сын: Горматов Иван Герасимов

Мать ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1783

Сын: Горматов Андрей Герасимов

Мать ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1786

Сын: Горматов Василий Герасимович

Мать ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.