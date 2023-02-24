Горматова Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова Катерина Иванова

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Место рождения

Самара, Россия

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1725 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Иван Данилов

Мать: не указана

Самара, Россия
Рождение ребёнка
1765

Сын: Горматов Герасим Тимофеевич

Отец ребёнка: Горматов Тимофей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Тимофей Степанович

Смерть
Неизвестно
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