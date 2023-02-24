Горматова Катерина Иванова
Место рожденияСамара, Россия
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Иван Данилов
Мать: не указана
Самара, Россия
Рождение ребёнка
1765
Сын: Горматов Герасим Тимофеевич
Отец ребёнка: Горматов Тимофей Степанович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно