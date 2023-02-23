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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Горматов Иван Герасимов

Отец ребёнка: Горматов Герасим Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Горматов Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Горматов Герасим Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Горматов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Горматов Герасим Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Герасим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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