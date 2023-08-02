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Ширяев Иван Николаевич

Место рождения

Деревня Архипово (село Мокино, Шерья) Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

13.10.1882 ст.

Дата смерти

24.09.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Архипово (село Мокино, Шерья) Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Жена: Ширяева Ефросинья Степановна

Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.

Сын: Ширяев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ширяева Ефросинья Степановна

деревня Архипово (село Мокино) Оханского уезда
Смерть
24.09.1915 ст.
Рядовой 298-го пехотного Мстиславского полка. Австрийский фронт Первая Мировая война. 23.08.1915 г. был контужен в районе д.Салово. 20.09.1915 г. получил огнестрельное проникающее ранение п... Показать все
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