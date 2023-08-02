Ширяев Иван Николаевич
Место рожденияДеревня Архипово (село Мокино, Шерья) Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения13.10.1882 ст.
Дата смерти24.09.1915 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1882 ст.
Деревня Архипово (село Мокино, Шерья) Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Ширяева Ефросинья Степановна
деревня Архипово (село Мокино) Оханского уезда
Смерть
24.09.1915 ст.
Рядовой 298-го пехотного Мстиславского полка. Австрийский фронт Первая Мировая война. 23.08.1915 г. был контужен в районе д.Салово. 20.09.1915 г. получил огнестрельное проникающее ранение п... Показать все