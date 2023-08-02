Ширяева (Пепеляева) Ефросинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Пепеляева) Ефросинья Степановна

Место рождения

Деревня Овчинники Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

22.09.1882 ст.

Дата смерти

09.11.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Овчинники Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Ширяев Иван Николаевич

Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.

Сын: Ширяев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван Николаевич

деревня Архипово (село Мокино) Оханского уезда
Смерть
09.11.1950
Запальта, Краснокамский, Пермский край
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