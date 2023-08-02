Ширяева (Пепеляева) Ефросинья Степановна
Место рожденияДеревня Овчинники Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения22.09.1882 ст.
Дата смерти09.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Овчинники Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Ширяев Иван Николаевич
деревня Архипово (село Мокино) Оханского уезда
Смерть
09.11.1950
Запальта, Краснокамский, Пермский край