Синцов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Синцов ?
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Синцова Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Синцов Феоктий Степанович
Мать ребёнка: Синцова Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Синцова Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Синцова Ксения Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Ксения Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816