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Синцов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Синцов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Синцов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Синцова Ксения Фёдорова

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Синцов Феоктий Степанович

Мать ребёнка: Синцова Ксения Фёдорова

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Синцов Степан Степанович

Мать ребёнка: Синцова Ксения Фёдорова

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Синцова Ксения Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Ксения Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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