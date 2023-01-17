Синцова Ксения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцова Ксения Фёдорова

Синцова Ксения Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Синцов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Иванович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Синцов Феоктий Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Иванович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Синцов Степан Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Иванович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Синцов Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Степан Иванович

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close