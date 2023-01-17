Синцова Ксения Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Синцов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Синцов Феоктий Степанович
Отец ребёнка: Синцов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Синцов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Синцов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795