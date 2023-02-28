Синцов Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Синцов Степан Иванович
Мать: Синцова Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Синцова Агафея
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Синцова Агафея
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Степановна
Мать ребёнка: Синцова Агафея
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зиновия Степановна
Мать ребёнка: Синцова Агафея
Рождение ребёнка
20.12.1814 ст.
Мать ребёнка: Синцова Агафея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Агафея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816