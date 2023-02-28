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Синцов Степан Степанович

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Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Синцов Степан Иванович

Мать: Синцова Ксения Фёдорова

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Синцов Максим Степанович

Мать ребёнка: Синцова Агафея

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Синцова Агафея

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Синцова Агафея

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зиновия Степановна

Мать ребёнка: Синцова Агафея

Рождение ребёнка
20.12.1814 ст.

Сын: Синцов Степан Степанович

Мать ребёнка: Синцова Агафея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Агафея

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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