Синцова Агафея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Агафея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Синцов Максим Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Степановна

Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович

Рождение ребёнка
20.12.1814 ст.

Сын: Синцов Степан Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Степан Степанович

Смерть
После 1816
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