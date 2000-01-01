Синцова Агафея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зиновия Степановна
Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович
Рождение ребёнка
20.12.1814 ст.
Отец ребёнка: Синцов Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816