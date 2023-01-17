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Синцов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Синцов Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Синцов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Синцов Осип Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Синцов Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Яков

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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