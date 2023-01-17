Синцов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Яков
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно