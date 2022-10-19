(Zagryazhskaya) Elisaveta Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Zagryazhskaya) Elisaveta Aleksandrovna

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1745

Дата смерти

28.12.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1767

Муж: барон Строганов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.05.1768

Дочь: (Strogonova) Ekaterina Baroness

Отец ребёнка: барон Строганов Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1769

Дочь: (Stroganova) Catherine

Отец ребёнка: барон Строганов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.09.1770

Сын: Strogonov Grigorij Aleksandrovich

Отец ребёнка: барон Строганов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Strogonov Nikolaj Baron

Отец ребёнка: барон Строганов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.02.1779

Дочь: (Strogonova) Elisaveta Baroness

Отец ребёнка: барон Строганов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.12.1831

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