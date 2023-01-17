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Strogonov Nikolaj Baron

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Около 1775

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Барон Строганов Александр Николаевич

Мать: Elisaveta Aleksandrovna

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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