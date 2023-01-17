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Strogonov Nikolaj Baron
Strogonov Nikolaj Baron
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
Около 1775
Пол
Мужской
Отец
Барон Строганов Александр Николаевич
1740 г.р.
Мать
(Zagryazhskaya) Elisaveta Aleksandrovna
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец:
Барон Строганов Александр Николаевич
Мать:
Elisaveta Aleksandrovna
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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