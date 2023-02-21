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(Stroganova) Catherine
(Stroganova) Catherine
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Место рождения
Russia
Дата рождения
21.05.1769
Пол
Женский
Отец
Барон Строганов Александр Николаевич
1740 г.р.
Мать
(Zagryazhskaya) Elisaveta Aleksandrovna
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1769
Отец:
Барон Строганов Александр Николаевич
Мать:
Elisaveta Aleksandrovna
Russia
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