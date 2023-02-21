(Stroganova) Catherine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Stroganova) Catherine

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Место рождения

Russia

Дата рождения

21.05.1769

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1769

Отец: Барон Строганов Александр Николаевич

Мать: Elisaveta Aleksandrovna

Russia
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