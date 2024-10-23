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Шалудько Козьма Филиппович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шалудько Филипп Иванович

Мать: Шалудько Феодосия

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шалудько Адриан Козьмич

Мать ребёнка: Шалудько Анна Павловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шалудько Мария Козьминична

Мать ребёнка: Шалудько Анна Павловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шалудько Ульяна Козьминична

Мать ребёнка: Шалудько Анна Павловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шалудько Улита Козьминична

Мать ребёнка: Шалудько Анна Павловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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