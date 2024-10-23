Шалудько Козьма Филиппович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шалудько Филипп Иванович
Мать: Шалудько Феодосия
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шалудько Анна Павловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шалудько Мария Козьминична
Мать ребёнка: Шалудько Анна Павловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шалудько Ульяна Козьминична
Мать ребёнка: Шалудько Анна Павловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шалудько Улита Козьминична
Мать ребёнка: Шалудько Анна Павловна
Смерть
После 1858