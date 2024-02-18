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Шалудько Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шалудько Адриан Козьмич

Отец ребёнка: Шалудько Козьма Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шалудько Мария Козьминична

Отец ребёнка: Шалудько Козьма Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шалудько Ульяна Козьминична

Отец ребёнка: Шалудько Козьма Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шалудько Улита Козьминична

Отец ребёнка: Шалудько Козьма Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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