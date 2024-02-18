Шалудько Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шалудько Козьма Филиппович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шалудько Мария Козьминична
Отец ребёнка: Шалудько Козьма Филиппович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шалудько Ульяна Козьминична
Отец ребёнка: Шалудько Козьма Филиппович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шалудько Улита Козьминична
Отец ребёнка: Шалудько Козьма Филиппович
Смерть
После 1858