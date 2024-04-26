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Шалудько Адриан Козьмич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1846

Дата смерти

13.02.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шалудько Козьма Филиппович

Мать: Шалудько Анна Павловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Рождение ребёнка
03.01.1874 ст.

Сын: Шалудько Григорий Адрианович

Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.04.1875 ст.

Сын: Шалудько Родион Адрианович

Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1878 ст.

Дочь: Шалудько Мария Адриановна

Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1882 ст.

Сын: Шалудько Фёдор Адрианович

Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1885 ст.

Сын: Шалудько Григорий Адрианович

Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.04.1891 ст.

Сын: Шалудько Василий Адрианович

Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
13.02.1898 ст.
Бондаревка, Чернігівська область
От водянки
Похороны
15.02.1898 ст.
Бондаревка, Чернігівська область

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