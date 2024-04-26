Шалудько Адриан Козьмич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти13.02.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шалудько Козьма Филиппович
Мать: Шалудько Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1874 ст.
Сын: Шалудько Григорий Адрианович
Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
07.04.1875 ст.
Сын: Шалудько Родион Адрианович
Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
30.07.1878 ст.
Дочь: Шалудько Мария Адриановна
Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
16.05.1882 ст.
Сын: Шалудько Фёдор Адрианович
Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
25.01.1885 ст.
Сын: Шалудько Григорий Адрианович
Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
25.04.1891 ст.
Сын: Шалудько Василий Адрианович
Мать ребёнка: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна
Смерть
13.02.1898 ст.
От водянки
Похороны
15.02.1898 ст.