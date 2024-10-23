Шалудько Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Шалудько Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалудько Феодосия
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Шалудько Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Шалудько Феодосия
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Шалудько Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Шалудько Феодосия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шалудько Фёдор Филиппович
Мать ребёнка: Шалудько Феодосия
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шалудько Феодосия Филипповна
Мать ребёнка: Шалудько Феодосия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шалудько Козьма Филиппович
Мать ребёнка: Шалудько Феодосия
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Шалудько Феодосия
Смерть
1855