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Шалудько Филипп Иванович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Шалудько Иван

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалудько Феодосия

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Шалудько Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Шалудько Феодосия

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Шалудько Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Шалудько Феодосия

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шалудько Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Шалудько Феодосия

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шалудько Феодосия Филипповна

Мать ребёнка: Шалудько Феодосия

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шалудько Козьма Филиппович

Мать ребёнка: Шалудько Феодосия

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шалудько Иван Филиппович

Мать ребёнка: Шалудько Феодосия

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1855
Покровское, Чернігівська область

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