Шемонаев Илья Егорович
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Дата рождения14.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1872
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
16.07.1872
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино
Смерть
Неизвестно