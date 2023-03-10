Шемонаев (Неизвестно) Прасковья Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1872
Отец ребёнка: Шемонаев Егор Устинович
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1875
Дочь: Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Егор Устинович
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена купеч. сына
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно