Синёв Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1929
Дата смерти12.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929
Отец: Синёв Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
10.07.1949
Сын: Синёв Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1953
Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна
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Рождение ребёнка
15.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.2015
Причина смерти: Рак
Похороны
15.11.2015