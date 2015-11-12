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Синёв Николай Иванович

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

14.10.1929

Дата смерти

12.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929

Отец: Синёв Иван Яковлевич

Мать: Синёва Наталья Васильевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1949

Сын: Синёв Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Синёв Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.04.1953

Сын: Синёв Иван Николаевич

Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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Рождение ребёнка
15.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синёва Татьяна Михайловна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синёва Татьяна Михайловна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
12.11.2015
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Рак
Похороны
15.11.2015
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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