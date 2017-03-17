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Синёв Иван Николаевич

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.04.1953

Дата смерти

17.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

1977 г.р.
1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953

Отец: Синёв Николай Иванович

Мать: Синёва Татьяна Михайловна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
19.02.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.09.1977

Сын: Синёв Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
10.12.1980

Сын: Синёв Евгений Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1988

Жена: скрыто настройками приватности

Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
17.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Кронштадт
Смерть
17.03.2017
Россия, Кронштадт
Похороны
20.03.2017
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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