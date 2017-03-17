Синёв Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1953
Дата смерти17.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953
Отец: Синёв Николай Иванович
Бракосочетание
19.02.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.09.1977
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
10.12.1980
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1988
Жена: скрыто настройками приватности
Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
17.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Кронштадт
Смерть
17.03.2017
Россия, Кронштадт
Похороны
20.03.2017