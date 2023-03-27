Синёв Сергей Иванович
Место рожденияКронштадт, Санкт-Петербург, Россия
Дата рождения29.09.1977
Дата смерти29.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1977
Отец: Синёв Иван Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия
Смерть
29.03.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
31.03.1987
Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия