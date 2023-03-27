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Синёв Сергей Иванович

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Место рождения

Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

29.09.1977

Дата смерти

29.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1977

Отец: Синёв Иван Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия
Смерть
29.03.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
31.03.1987
Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия
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