Синёва (Авророва) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёва (Авророва) Татьяна Михайловна

Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.07.1931

Дата смерти

24.08.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1931

Отец: Михаил

Мать: Нина Николаевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1949

Сын: Синёв Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Синёв Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.04.1953

Сын: Синёв Иван Николаевич

Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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Рождение ребёнка
15.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синёв Николай Иванович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
24.08.2004
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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