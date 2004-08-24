Синёва (Авророва) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.07.1931
Дата смерти24.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1931
Отец: Михаил
Мать: Нина Николаевна
Рождение ребёнка
10.07.1949
Сын: Синёв Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1953
Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович
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Рождение ребёнка
15.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синёв Николай Иванович
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.2004
Похороны
Неизвестно