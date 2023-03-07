Синёв Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти20.10.1952
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Синёв Яков Герасимович
Мать: Синёва Дарья Саввична
Рождение ребёнка
18.05.1927
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1929
Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
30.07.1944
Сын: Синёв Константин Иванович
Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
30.07.1944
Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синёв Павел Иванович
Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна
Смерть
20.10.1952
Похороны
Неизвестно