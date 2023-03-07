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Синёв Иван Яковлевич

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Синёв Яков Герасимович

Мать: Синёва Дарья Саввична

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.05.1927

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1929

Сын: Синёв Николай Иванович

Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.07.1944

Сын: Синёв Константин Иванович

Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.07.1944

Сын: Синёв Василий Иванович

Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синёв Павел Иванович

Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синёв Виктор Иванович

Мать ребёнка: Синёва Наталья Васильевна

Смерть
20.10.1952
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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